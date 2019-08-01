موعد المباراة المرتقبة مباراة العراق وفلسطين غدآ الجمعة والقنوات الناقلة للمباراة في بطولة غرب أسيا

موعد مباراة العراق وفلسطين، يترقب عشاق المنتخب الفلسطيني والمنتخب العراقي المباراة المرتقبة بين المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس غرب أسيا، ومن المقرر ان تقوام غدآ الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019، وتقام المباراة بين المنتخبين علي ملعب كربلاء في العراق، في مواجهة نارية ينتظرها عشاق كرة القدم في الوطن العربي.

ويدخل المنتخب العراقي المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، نظرآ لانه حاليآ المتصدر لمجموعته برصيد ثلاث نقاط، في المجموعه الأولي من بطولة غرب أسيا، بعد نجاحة من تحقيق الفوز في المباراة الأولي له في البطولة علي منتخب لبنان، علي الجانب الأخر يدخل المنتخب الفلسطيني لمباراة بروح عالية أيضآ نظرآ لتمكنه من تحقيق الفوز أيضآ علي المنتخب اليمني بهدف نظيف.

وجب الذكر ان المنتخبين الفلسطيني والعراقي قد تقابلآ من قبل في 15 مواجهة بين المنتخبين، كان لمنتخب العراق الخظ الأوفر في التفوق بالمباريات، حيث نجح في الفوز ب 11 مباراة وتعادل مع منتخب فلسطين في 4 مباريات، بينما المنتخب الفلسطيني لم يسبق له التفوق علي المنتخب العراقي في أي مباراة جمعت بينهما.

ويطمح منتخب فلسطين في تحقيق الفوز في مباراة الغد، لكي يتمكن من كسر عقدة منتخب العراق والتفوق عليه، في المباراة التي ستجمع بينهما غدآ علي الأراضي العراقية.

موعد مباراة العراق وفلسطين والقنوات الناقلة للمباراة

ستقام المباراة بين منتخب العراق ومنتخب فلسطين غدآ الجمعة الموافق 2-8-2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق والسعوجية والكويت، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وسوف يتم نقل المباراة علي الهواء مباشرة علي قناة العراق الرياضية.

بطاقة مباراة العراق وفلسطين

المباراة العراق VS فلسطين القنوات الناقلة القناة العراقية الرياضية ملعب المباراة ملعب كربلاء في العراق توقيت وموعد المباراة 7:30 بتوقيت العراق

تري هل سيتمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق الفوز بالمباراة ضد المنتخب العراقي ليحقق الفوز الأول له علي المنتخب العراقي، أم سيستمر التفوق للمنتخب العراقي الذي لم يخسر اي مباراة ضد منتخب فلسطين.