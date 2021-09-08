موعد مباراة العراق ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم آسيا 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق مع المنتخب اللبناني في الجولة الثالثة القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا في المجموعة الأولى، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد لعبة العراق ولبنان القادمة وأهم تفاصيلها، كما نقدم أسماء القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، سوف تكون المباراة صعبة، حيث يدخل المنتخبان العراقي واللبناني بهدف واحد وهو الفوز للحفاظ على آمالهما في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

موعد مباراة العراق ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم

المباراة هي مباراة المنتخب العراقي، ومن المرتقب أن تقام في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب العراق لديه نقطة من التعادل مع كوريا الجنوبية والخسارة من إيران 0-3، منتخب لبنان لديه نقطة من التعادل مع الإمارات والخسارة من كوريا 0-1، يتصدر ترتيب تلك المجموعة منتخب إيران برصيد 6 نقاط، ويليه كوريا ولها 4 نقاط، موعد مباراة العراق ولبنان القادمة في تصفيات كأس العالم سيكون يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.