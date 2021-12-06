موعد مباراة العراق ولبنان للناشئين في بطولة غرب آسيا 2021 والقنوات الناقلة لها
يلتقي منتخب العراق للناشئين مع نظيره منتخب لبنان في مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 المقامة في مدينة الدمام السعودية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد لعبة المنتخب العراقي للناشئين تحت 17 اليوم، كما نُقدم لكم اسم القناة الناقلة لمباريات تلك البطولة وهي قناة فضائية مجانية.
موعد مباراة العراق ولبنان للناشئين والقنوات الناقلة
- تضم المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021: العراق، السعودية ولبنان.
- بدأت البطولة يوم الأحد 5 ديسمبر وتضم ثلاث مجموعات كل مجموعة بها 3 منتخبات.
- ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021
- القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان للناشئين في بطولة غرب آسيا هي القناة الرياضية السعودية الأولى.
- كما تقدم تلك القناة البث المباشر لمباريات بطولة غرب آسيا للناشئين عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.
- منتخب لبنان خسر في الجولة الأولى أمام السعودية بنتيجة 1-2.
- موعد لعبة العراق ولبنان للناشئين اليوم الثلاثاء عند الساعة 5 مساء بتوقيت العراق وهو نفس توقيت السعودية.