موعد مباراة العراق ولبنان للناشئين في بطولة غرب آسيا 2021 والقنوات الناقلة لها

يلتقي منتخب العراق للناشئين مع نظيره منتخب لبنان في مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 المقامة في مدينة الدمام السعودية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد لعبة المنتخب العراقي للناشئين تحت 17 اليوم، كما نُقدم لكم اسم القناة الناقلة لمباريات تلك البطولة وهي قناة فضائية مجانية.

موعد مباراة العراق ولبنان للناشئين والقنوات الناقلة