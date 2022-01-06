موعد مباراة العربي والكويت القادمة في الأسبوع 9 من الدوري الكويتي 2022

يلتقي النادي العربي مع نادي الكويت في قمة الأسبوع التاسع من الدوري الكويتي الممتاز 2022 STC في مباراة مرتقبة من كل الجماهير، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العربي والكويت القادمة في الدوري 2022، وهي لقاء ديربي كبير، حيث يدخل كل فريق تلك المباراة للفوز بها وبالنقاط الثلاثة، لذا تنتظرنا مباراة قوية وكبيرة.

موعد مباراة العربي والكويت القادمة في الدوري

تُقام تلك المباراة على ملعب الكويت يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، وتأتي بعد تمكن نادي الكويت من الصعود لصدارة جدول الترتيب الدوري الكويتي بعد الأسبوع الثامن برصيد 19 نقطة، يليه السالمية وكاظمة برصيد 17 نقطة لكل فريق، ثم القادسية برصيد 16 نقطة، اويأتي العربي في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، موعد مباراة العربي والكويت القادمة يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 7.55 مساء بتوقيت الكويت.

الساعة 8.55 مساء بتوقيت دبي.