موعد مباراة العين ضد نادي سترة في الجولة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025 مواجهات دوري أبطال الخليج للأندية بمواجهة من العيار الثقيل سوف تجمع نادي العين الإماراتي ضد فريق سترة، وفي ضوء ذلك، نقدم من خلال هذا المقال كل التفاصيل عن موعد المباراة والقنوات الناقلة.

متى تبدأ المباراة؟

من المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

أعلنت عدة قنوات رياضية عربية عن إذاعتها لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية 2025، وعلى رأسها:.قناة عُمان الرياضية وقناة الكأس الرياضية.

ومن المقرر أن يقام استوديو تحليلي مميز قبل انطلاق مباراة العين ضد سترة للحديث عن استعدادات الفريق للبطولة وكافة التفاصيل الفنية عن المباراة.

من هو معلق المباراة؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة العين ضد سترة عبر قناة عُمان الرياضية إلى المعلق المميز سالم السالمي، في حين أُسندت مهمة التعليق على قناة الكأس HD 1 إلى المعلق يزن لبابنة.