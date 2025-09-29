موعد مباراة الغرافة ضد الشرطة العراقي والقنوات الناقلة والمعلق.. بطولة آسيا للنخبة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية والآسيوية إلى استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يستضيف مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025. اللقاء المرتقب يجمع بين نادي الغرافة القطري ونظيره الشرطة العراقي في أجواء حماسية تعكس قيمة وأهمية البطولة التي تجمع أقوى أندية القارة.

موعد مباراة الغرافة اليوم تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 على أرضية استاد خليفة الدولي عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة. ومن المتوقع أن يحضر اللقاء حضور جماهيري كبير لمؤازرة الفريقين في سعيهما لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار الآسيوي بقوة. القنوات الناقلة للمباراة تُنقل أحداث المباراة عبر قناتين من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة. قناة beIN Sports 1 ستقدم تغطية مباشرة للمواجهة مع تعليق المعلق المخضرم حفيظ دراجي، فيما تنقل قناة الكأس HD5 اللقاء بصوت المعلق خالد الحدي. هذه التغطية المميزة تمنح المشاهدين فرصة متابعة جميع تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة. توقعات وأجواء اللقاء يدخل الغرافة المباراة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، فيما يعوّل الشرطة العراقي على خبرة لاعبيه وروحهم القتالية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار. المباراة تبدو متكافئة على الورق، لكن الأداء داخل الملعب سيحدد الطرف الأقدر على فرض أسلوبه وحصد الفوز.