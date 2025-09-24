موعد مباراة الفتح اليوم كأس خادم الحرمين| والقنوات الناقلة مواجهة صعبة ونتائج الفريقين تؤكد ذلك

يلتقي اليوم فريق الفتح السعودي في إطار منافسات الموسم 2025- 2026 من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد فريق الجبلين وذلك في إطار مباريات الجولة 32 من البطولة، وسوف نستعرض الآن موعد اللقاء والتفاصيل حوله مع القنوات الناقلة وتقييم ملخص لموقف الفريقين قبل لقاءهما اليوم.

موعد مباراة الفتح اليوم كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

يحل فريق الفتح السعودي اليوم الأربعاء 24-9-2025 ضيفاً على نظيره الجبلين على ملعب الأخير إستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في المباراة التي تجمع بينهما بدور 32 من كأس خادم الحرمين الساعة 6:45 مساءً بتوقيت السعودية.. وتبث قناة ثمانية 2 لقاء اليوم.. تعليق مشعل الشمري.

نتائج أخر لقاءات الفريقين

كان أخر لقاء جمع فريق الجبلين ضد فريق الفتح سبتمبر الماضي 2024 وجاء اللقاء أيضاً في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور 32 وأنتهي بفوز الجبلين ضد فريق الفتح بنتيجة هدفين دون رد.. وهذا يفتح المجال لتوقعات قد ترى أن فريق الجبلين خصم ليس بالسهل وقد يتسبب في مفاجئة ثانية هذا الموسم بعد مفاجئة الموسم الماضي.

موقف فريق الفتح السعودي

أما عن موقف فريق الفتح، فالفتح يلعب ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي ويحتل بعد ثلاث جوالات حتى الآن المركز 16 من ترتيب فرق دوري روشن برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد وهزيمتين.

موقف فريق الجبلين

فريق الجبلين أحد فرق دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” ويحتل الفريق هذا الموسم بترتيب جدول البطولة المركز التاسع برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز في مباراة والخسارة في الأخرى في إطار جولتين من البطولة حتى الآن.