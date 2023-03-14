موعد مباراة الفتح ضد الاتحاد في دوري روشن ورابط حجز تذاكر المباراة عبر منصة مكاني بالاسعار

موعد مباراة الفتح ضد الاتحاد في الجولة 21 من أهم المواعيد الكروية، التي يتم البحث عنها من قبل جماهير الاتحاد، المنتشية بالفوز في كأس الملك على الفيحاء والوصول للدور نصف النهائي، وأيضاً بتصدرها ترتيب الدوري بعد الفوز على النصر في قمة أل 20 الماضية، المباراة مقامة على ملعب نادي الفتح السعودي في الأحساء، وتنقل من خلال قناة ssc hd 1، يدخل العميد اللقاء بهدف وحيد الفوز والحصول على الثلاث نقاط، بهدف الاحتفاظ بالصدارة، وفيما يلي الموعد وطريقة شراء تذاكر اللقاء وأسعار التذاكر.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

تقام المباراة يوم 2023/03/18 القادم في الأحساء وفيما يلي الموعد بتوقيت معظم الدول العربية.

13.00 : الواحدة مساءً بتوقيت جرينتش.

14.00 : الثانية مساءً بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.

15.00 : الساعة الثالثة مساءً بتوقيت كلاً من مصر/ السودان/ ليبيا.

16.00 : الساعة الرابعة مساءً بتوقيت كلاً من السعودية/ قطر/ الكويت.

رابط تذاكر مباراة الفتح والاتحاد وأسعار التذاكر

كما أشرنا في صدر المقال فأن التذاكر مسئولية نادي الفتح، الذي أعلن عن أسعارها 75/100/500 للدرجة الثانية والأولى والمنصة، ويمكن حجز التذاكر عن طريق الخطوات التالية.

الدخول على منصة مكاني.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تسجيل دخول جديد ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وكذالك رقم الكرسي الذي ترغب في الجلوس عليه.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم التأكيد ثم طباعة التذكرة على رقم الجوال المسجل.

ترتيب جدول دوري روشن قبل الجولة 21

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

تقابل الفريقين في دوري المحترفين قبل هذه المباراة 20 مرة كان الفوز من نصيب العميد في 8 مباريات، سجل خلالها 40 هدف في شباك الفتح، بينما حقق الفتح الفوز في 4 مباريات وسجل 31 هدف في شباك العميد، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات أخرى كان أخر لقاء جمع الفريقين الدور الأول وفاز العميد 3-1.

بطاقة مباراة الفتح والاتحاد القادمة