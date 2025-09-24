موعد مباراة القادسية ضد العروبة اليوم في كأس خادم الحرمين| والقنوات الناقلة ونتائج الفريقين السابقة

يلتقي اليوم فريق العروبة السعودي ضد نظيره القادسية وذلك ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين” موسم 2025- 2026، وسوف ننقل لكم تغطية شاملة لأهم التفاصيل قبل انطلاق اللقاء شامل موعد اللقاء والقنوات الناقلة وأهم المعلومات حول موقف الفريقين.

موعد مباراة القادسية اليوم ضد العروبة والقنوات الناقلة

يحل اليوم فريق القادسية السعودي ضيفاً على فريق نادي العروبة في إطار منافسات الجولة 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين وذلك على ملعب العروبة بإستاد جامعة الجوف في تمام 9:00 مساءً ويُمكن متابعة لقاء اليوم على شاشة قناة ثمانية 1 بتعليق سعد يحي.

نتائج أخر لقاءات الفريقين

وعن أخر المواجهات التي جمعت فريق القادسية ضد نظيره العروبة، فكان اللقاء الأخير بين الفريقين في مايو 2025 وذلك في إطار منافسات الجولة رقم 33 من دوري روشن السعودي وانتهي اللقاء بين الفريقين بفوز القادسية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

جدول تاريخ لقاءات القادسية ضد العروبة

تاريخ المواجهة نتيجة اللقاء يناير 2025 فوز القادسية بهدفين دون رد. سبتمبر 2024 فوز القادسية ب 4 إلى 1 مارس 2024 فوز العروبة بثلاثة أهداف لهدف. نوفمبر 2023 فوز العروبة بهدف دون رد. فبراير 2023 فوز القادسية بهدف دون رد

ومن ثم من واقع تاريخ اللقاءات التي جمعت فريق القادسية ضد العروبة منذ فبراير 2023 والتي بلغت 6 لقاءات فاز فيها القادسية ب 4 لقاءات وفاز العروبة ب لقاءين نستطيع التأكيد على التفوق النسبي للقادسية مع إمكانية أن يُحدث فريق العروبة المفاجئة ويحقق الفوز.