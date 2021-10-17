موعد مباراة القادسية والسالمية في نهائي كأس الاتحاد الكويتي لكرة الصالات 2021 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة القادسية والسالمية نهائي كأس الاتحاد للصالات مباراة القادسية والسالمية نهائي كأس الاتحاد للصالات

يلتقي القادسية مع نادي السالمية، مساء يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الكويتي لكرة الصالات 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة القادسية والسالمية في نهائي كأس الاتحاد للصالات، والقنوات الناقلة لتلك المقابلة المرتقبة، وكان مقررا لتلك المباراة أن تقام في وقت سابق، لكن الاتحاد قرر تأجيلها لتقام يوم الخميس القادم.

موعد مباراة القادسية والسالمية في نهائي كأس الاتحاد للصالات 2021

تُقام المباراة بالصالة المغطاة في نادي الكويت، تأهل نادي القادسية للمباراة النهائية بعد الفوز على كاظمة بنتيجة 4-3، نادي السالمية فاز على التضامن في قبل النهائي بنتيجة 3-1، المباراة سوف تكون منقولة على قناة الكويت الثالثة الرياضية، موعد مباراة القادسية والسالمية في نهائي كأس الاتحاد للصالات 2021 عند الساعة السادسة مساء الخميس.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

من هو داركو نوفيتش مدرب نادي الباطن الجديد؟

أخبار الرياضة

مباراة الهلال والنصر.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي آسيا 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.