موعد مباراة القادسية والسالمية في نهائي كأس الاتحاد الكويتي لكرة الصالات 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي القادسية مع نادي السالمية، مساء يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الكويتي لكرة الصالات 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة القادسية والسالمية في نهائي كأس الاتحاد للصالات، والقنوات الناقلة لتلك المقابلة المرتقبة، وكان مقررا لتلك المباراة أن تقام في وقت سابق، لكن الاتحاد قرر تأجيلها لتقام يوم الخميس القادم.

موعد مباراة القادسية والسالمية في نهائي كأس الاتحاد للصالات 2021

تُقام المباراة بالصالة المغطاة في نادي الكويت، تأهل نادي القادسية للمباراة النهائية بعد الفوز على كاظمة بنتيجة 4-3، نادي السالمية فاز على التضامن في قبل النهائي بنتيجة 3-1، المباراة سوف تكون منقولة على قناة الكويت الثالثة الرياضية، موعد مباراة القادسية والسالمية في نهائي كأس الاتحاد للصالات 2021 عند الساعة السادسة مساء الخميس.