المباراة النهائية للنسخة رقم 59 من كأس الأمير الكويتي للعام الحالي 2021 سوف تجمع بين القادسية والكويت في قمة مرتقبة من الجميع في الكويت والخليج، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة القادسية والكويت في نهائي كأس الأمير 2021 والقنوات الناقلة لتلك المباراة، نادي القادسية يبحث عن تحقيق اللقب رقم 17 من كأس الأمير، وهو يتساوى مع العربي على قمة جدول الأندية فوزًا بتلك الكأس بعدد 16 لقبا لكل فريق، نادي الكويت حقق كأس الأمير 14 مرة من قبل.

مشوار القادسية والكويت إلى نهائي كأس الأمير الكويتي 2021

بدأ الفريقان مشوار تلك البطولة من الدور التمهيدي، حيث تغلب القادسية على التضامن بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة تغلب الكويت على الساحل بنتيجة 1-0، في الدور ربع النهائي فاز القادسية على برقان بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة يفوز الكويت على خيطان، في الدور قبل النهائي يقصى القادسية نادي العربي حامل اللقب بهدف علي فايز، في حين فاز الكويت على كاظمة بنتيجة 2-1.

موعد مباراة القادسية والكويت في نهائي كأس الأمير 2021

سوف تُقام المباراة على استاد جابر الكبير، حيث من المرتقب أن تشهد حضور جماهيري مميز لمتابعة بطل كأس الأمير نواف الصباح، ومتابعة حفل التتويج باللقب، سوف تكون المباراة النهائية على قناة الكويت الثالثة الرياضية، موعد مباراة القادسية والكويت في نهائي كأس الأمير الكويتي يوم 23 نوفمبر 2021.