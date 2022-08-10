موعد مباراة القادسية والهلال السعودي في مهرجان اعتزال نواف الخالدي

يلتقي القادسية الكويتي مع الهلال السعودي في مباراة مرتقبة ضمن مهرجان اعتزال نجم نادي القادسية ومنتخب الكويت السابق نواف الخالدي “الجسور”، موعد مباراة القادسية الكويتي والهلال السعودي سوف يكون يوم 23 سبتمبر 2022 القادم، سوف تُقام تلك المباراة المرتقبة على استاد جابر الكبير.

نجوم عربية تُزين مباراة اعتزال نواف الخالدي 2022

موعد مباراة اعتزال نواف الخالدي بين القادسية الكويتي والهلال السعودي سوف تُقام كما ذكرنا يوم 23 سبتمبر 2022، وهذا الموعد سيكون خلال فترة التوقف الدولي لدوريات العالم “فيفا داي”، وسوف يغيب عن المباراة النجوم الدوليين في الفريقين، لكن سيشارك في المباراة مجموعة من نجوم لعبة كرة القدم في الخليج والوطن العربي.

نواف الخالدي أو الجسور حارس وقائد منتخب الكويت السابق، من مواليد 1981، بدأ مسيرته الكروية مع نادي خيطان قبل أن ينتقل لنادي القادسية، حقق مع القادسية الكثير من الألقاب المحلية منها 9 دوري، 7 كأس الأمير، 7 كأس ولي العهد، ولقب كأس الخليج للأندية، كما فاز الجسور مع القادسية بكأس الاتحاد الآسيوي، فاز بجائزة أحسن حارس مرمى في كأس الخليج 2010 مع منتخب الكويت.