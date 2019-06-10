موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد قرار استكمال الدوري بعد أمم أفريقيا

بعد أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استكمال بطولة الدوري المصري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر فى الفترة من يوم الجمعة 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو 2019 فقد أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحاج عامر حسين مواعيد المباريات المتبقية فى بطولتي الدوري الممتاز المصري وكأس مصر.

وقد حددت لجنة المسابقات موعد مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك والتي ستكون فى ختام الموسم وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً يوم 30 يوليو 2019 على استاد برج العرب، كما حددت لجنة المسابقات باقي مباريات الدوري المتبقية ومباريات مسابقة كأس مصر والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد المباريات المتبقية فى الدوري المصري 2019

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2019 مباراة الجونة والزمالك على استاد الجونة فى الثامنة مساءً.

يوم الجمعة 26 يوليو 2019 تقام مباراتين بين الزمالك والإسماعيلي على استاد بتروسبورت فى الثامنة مساءً، ومباراة الأهلي والمقاولون العرب على استاد برج العرب فى نفس التوقيت الثامنة مساءً.

يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 مباراة الأهلي والزمالك على استاد برج العرب فى الثامنة مساءً.

مواعيد المباريات المتبقية فى مسابقة كأس مصر 2019