موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد قرار استكمال الدوري بعد أمم أفريقيا

بعد أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استكمال بطولة الدوري المصري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر فى الفترة من يوم الجمعة 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو 2019 فقد أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحاج عامر حسين مواعيد المباريات المتبقية فى بطولتي الدوري الممتاز المصري وكأس مصر.
وقد حددت لجنة المسابقات موعد مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك والتي ستكون فى ختام الموسم وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً يوم 30 يوليو 2019 على استاد برج العرب، كما حددت لجنة المسابقات باقي مباريات الدوري المتبقية ومباريات مسابقة كأس مصر والتي جاءت على النحو التالي:
مواعيد المباريات المتبقية فى الدوري المصري 2019
- يوم الثلاثاء 23 يوليو 2019 مباراة الجونة والزمالك على استاد الجونة فى الثامنة مساءً.
- يوم الجمعة 26 يوليو 2019 تقام مباراتين بين الزمالك والإسماعيلي على استاد بتروسبورت فى الثامنة مساءً، ومباراة الأهلي والمقاولون العرب على استاد برج العرب فى نفس التوقيت الثامنة مساءً.
- يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 مباراة الأهلي والزمالك على استاد برج العرب فى الثامنة مساءً.
مواعيد المباريات المتبقية فى مسابقة كأس مصر 2019
- يوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 مباراة الأهلي وبيراميدز فى دور الـ 16 على استاد برج العرب فى الثامنة مساء.
- يوم الأحد 1 سبتمبر 2019 الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز مع حرس الحدود فى دور الـ 8 على استاد برج العرب فى السادسة مساءً.
- يوم الأحد 1 سبتمبر 2019 مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى دور الـ 8 على استاد السلام فى الثامنة مساء.
- يوم الخميس 5سبتمبر 2019 الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة مع الاتحاد السكندري فى الدور قبل النهائي على استاد الإسماعيلية فى السادسة مساءً.
- يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز فى دور الـ 16 وحرس الحدود فى دور الـ 8 مع بتروجيت فى دور الدور قبل النهائي على استاد برج العرب فى التاسعة والنصف مساءً.
- يوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 المباراة النهائية فى مسابقة كأس مصر على استاد القاهرة فى الثامنة مساء.
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