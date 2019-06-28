موعد مباراة الكاميرون وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية دور المجموعات

تُقام اليوم مباراة هامة للغاية بين أقوى المنافسين على لقب البطولة غانا والكاميرون وهي مباراة ضمن مباريات دور المجموعات حيث تضم المجموعة الأخيرة كلاً من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين.

حيث لعب كلا المنتخبين المباراة الأولى حيث فاز منتخب الكاميرون على منتخب غينيا بيساو في أولى مبارياته في دور المجموعات بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في مباراة قوية للغاية ولكن استطاع المنتخب الكاميروني السيطرة على المباراة والفوز بها وحصد ثلاث نقاط واحتلال صدارة المجموعة.

فيما تعادل منتخب غانا أمام منتخب بنين القادم بقوة والذي يضم عدد من المهاجمين الذين ظهروا بقوة في المباراة الأولى وانتهت المباراة بنتيجة 2-2 ليحصد كل فريق نقطة واحدة .

وتعد مباراة الكاميرون وغانا مباراة قوية للغاية ستحدد من صاحب المركز الأول والذي قد يحصل على بطاقة التأهل لدور ال16 مباشرة في حال تعادل بنين وغينيا بيساو.

موعد مباراة الكاميرون وغانا

تبدأ مباراة الكاميرون وغانا اليوم السبت الموافق 29-6-2019 في تمام الساعة السابعة مساءاً 19:00 بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءاً 20:00 بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة على time sport و BeIN Sports .