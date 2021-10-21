موعد مباراة الكويت الأولمبي القادمة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022/2021

نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات منتخب الكويت الأولمبي في تصفيات كأس آسيا أكتوبر 2021 والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة والتي تُقام في أوزبكستان 2022، ويلعب منتخب الكويت في المجموعة الرابعة التي تستضيفها أوزبكستان، وكانت الكويت قد اعتذرت عن استضافة مباريات تلك المجموعة، بسبب عدم حصول لاعبي منتخب بنجلاديش على التطعيم.

موعد مباراة الكويت الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2022

تضم مجموعة الكويت الأولمبي تحت 23 سنة منتخبات السعودية وأوزبكستان وبنجلاديش، نظام التصفيات يضم 11 مجموعة، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد في النهاية أبطال المجموعات إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة الكويت الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة الأولى سوف تكون ضد بنجلاديش يوم 27 أكتوبر، ثم ضد السعودية يوم 30 أكتوبر، والثالثة ضد أوزبكستان يوم 2 نوفمبر 2021.