موعد مباراة الكويت الأولمبي القادمة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات منتخب الكويت الأولمبي في تصفيات كأس آسيا أكتوبر 2021 والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة والتي تُقام في أوزبكستان 2022، ويلعب منتخب الكويت في المجموعة الرابعة التي تستضيفها أوزبكستان، وكانت الكويت قد اعتذرت عن استضافة مباريات تلك المجموعة، بسبب عدم حصول لاعبي منتخب بنجلاديش على التطعيم.

موعد مباراة الكويت الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2022

تضم مجموعة الكويت الأولمبي تحت 23 سنة منتخبات السعودية وأوزبكستان وبنجلاديش، نظام التصفيات يضم 11 مجموعة، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد في النهاية أبطال المجموعات إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة الكويت الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة الأولى سوف تكون ضد بنجلاديش يوم 27 أكتوبر، ثم ضد السعودية يوم 30 أكتوبر، والثالثة ضد أوزبكستان يوم 2 نوفمبر 2021.

مباريات الكويت الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23
المباراة الموعد الملعب
27 أكتوبر 2021
مباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي 2.00 مساء جار
30 أكتوبر 2021
مباراة الكويت والسعودية الأولمبي 2.00 مساء جار
2 نوفمبر 2021
مباراة الكويت وأوزبكستان 5.00 مساء باختاكور
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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