موعد مباراة الكويت القادمة في كأس آسيا لكرة اليد 2022

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت والعراق القادمة في كأس آسيا لكرة اليد على المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي من البطولة، حيث يتقابل صاحب المركز الثالث من تلك المجموعة مع صاحب نفس المركز في المجموعة الأولى للفوز ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة 2023، يذكر أن آسيا لها خمسة مقاعد في مونديال اليد.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق في كأس آسيا لكرة اليد 2022

المجموعة الثانية من البطولة تضم الكويت والعراق والبحرين وإيران، وقد تأهل المنتخبان البحريني والإيراني إلى كأس العالم بعدما حسما المركزين الأول والثاني في تلك المجموعة، وتتبقى المنافسة على المركز الثالث، القنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق لكرة اليد هي القناة الكويتية الرياضية، وقناة الاتحاد السعودي لكرة القدم على اليوتيوب.

منتخب الكويت لكرة اليد كان قريبا من الفوز على إيران في الجولة الماضية، لكن منتخب إيران فاز بفارق هدف وحيد، منتخب العراق يُقدم عروض قوية في البطولة الحالية، موعد مباراة الكويت والعراق لكرة اليد يوم الأربعاء 26 يناير 2022 في الأوقات التالية:
الساعة 12 ظهرا بتوقيت الكويت والسعودية والعراق.
الساعة 1 ظهرا بتوقيت الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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