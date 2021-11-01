موعد مباراة الكويت وأوزبكستان الأولمبي والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 23 سنة
يختتم منتخب الكويت الأولمبي مشواره “المظفر” في تصفيات آسيا تحت 23 سنة بمواجهة أوزبكستان صاحب الملعب، ظهر اليوم الثلاثاء، ويدخل الأزرق تلك المباراة بعدما حسم بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة، والتي تُقام خلال شهر مارس القادم بأوزبكستان، وسيلعب الأزرق تلك المباراة كتجربة إعدادية قوية للبطولة القادمة المرتقبة.
موعد مباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي والقنوات الناقلة
- منتخب الكويت الأولمبي بدأ مباريات المجموعة بفوز على بنجلاديش 1-0، قبل الفوز على السعودية 2-1.
- منتخب أوزبكستان الأولمبي تعادل في الجولة الأولى مع السعودية 2-2، ثم فاز على بنجلاديش 6-0.
- القنوات الناقلة لمباراة الكويت وأوزبكستان الأولمبي هي قناة أوزبكستان الرياضية.
- تُقام المباراة على ملعب يار بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
- موعد مباراة الكويت وبنجلاديش الأولمبي اليوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت الكويت.
- منتخب الكويت الأولمبي ظهر بمظهر بدني وفني جيد جدا تحت قيادة الإسباني أندريس كاراسكو.