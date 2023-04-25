موعد مباراة الكويت والأهلي الإماراتي في إياب قبل نهائي دوري غرب آسيا لكرة السلة 2023 والقنوات الناقلة

يحل الكويت الكويتي ضيفًا على شباب الأهلي دبي الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في مباراة الإياب من قبل نهائي دوري غرب آسيا لكرة السلة 2023 (منطقة الخليج)، تُقام المباراة بصالة الشيخ سعيد بن آل مكتوم بدبي، يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد شهدت فوز الكويت على الأهلي الإماراتي بنتيجة 87-71.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأهلي دبي الإماراتي لكرة السلة

من المرتقب أن تذيع مباراة الكويت وشباب الأهلي دبي مباشرة في غرب آسيا لكرة السلة اليوم قنوات دبي الرياضية، في حال فوز نادي الكويت اليوم سوف يتأهل لنهائي غرب آسيا لكرة السلة 2023 منطقة الخليج، ويقابل نادي المنامة البحريني الذي تغلب على الهلال السعودي، في حال فوز الأهلي، سوف تكون هناك مباراة فاصلة بالكويت.

موعد مباراة الكويت والأهلي الإماراتي لكرة السلة اليوم

من المرتقب أن يتأهل إلى نهائي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة 2023 ثمانية أندية، أول ثلاثة أندية من دوري منطقة الخليج، ومثلهم من باقي منطقة غرب آسيا، بالإضافة إلي بطل الهند وبطل كازاخستان، موعد مباراة الكويت والأهلي الإماراتي في إياب قبل نهائي غرب آسيا لكرة السلة في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.