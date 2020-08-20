يُجهز الاتحاد الكويتي لكرة القدم أجندة مباريات ودية جيدة للمنتخب الأول خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن استعدادات منتخب الكويت لتصفيات كأس العالم مونديال 2022 المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023 والتي تُقام مع مطلع العام القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة، كما نستعرض خطط الاتحاد لمباريات الكويت القادمة حتى نهاية العام الجاري.

موعد مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة 2020

وافق الاتحاد الكويتي لكرة القدم على عرض تقدم به نظيره الإماراتي، والذي طلب استضافة منتخب الكويت الأول لإقامة معسكر تدريبي في الإمارات يبدأ من يوم 7 أكتوبر 2020، على أن يتخلل المعسكر مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة، وسيكون المعسكر والمباراة خلال أيام الفيفا في أكتوبر، كما يبحث منتخب الكويت عن إقامة مباراة ودية ثانية خلال تلك الفترة.

مباراة منتخب الكويت القادمة 2020 الودية سوف تكون خلال أيام الفيفا خلال شهر نوفمبر، حيث يواجه الأزرق منتخب أرمينيا في مباراة ودية قوية، كما يبحث الاتحاد عن خوض مباراة ودية ثانية خلال نفس الشهر.