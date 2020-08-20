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موعد مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة موعد مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة

يُجهز الاتحاد الكويتي لكرة القدم أجندة مباريات ودية جيدة للمنتخب الأول خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن استعدادات منتخب الكويت لتصفيات كأس العالم مونديال 2022 المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023 والتي تُقام مع مطلع العام القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة، كما نستعرض خطط الاتحاد لمباريات الكويت القادمة حتى نهاية العام الجاري.

موعد مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة 2020

وافق الاتحاد الكويتي لكرة القدم على عرض تقدم به نظيره الإماراتي، والذي طلب استضافة منتخب الكويت الأول لإقامة معسكر تدريبي في الإمارات يبدأ من يوم 7 أكتوبر 2020، على أن يتخلل المعسكر مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة، وسيكون المعسكر والمباراة خلال أيام الفيفا في أكتوبر، كما يبحث منتخب الكويت عن إقامة مباراة ودية ثانية خلال تلك الفترة.

مباراة منتخب الكويت القادمة 2020 الودية سوف تكون خلال أيام الفيفا خلال شهر نوفمبر، حيث يواجه الأزرق منتخب أرمينيا في مباراة ودية قوية، كما يبحث الاتحاد عن خوض مباراة ودية ثانية خلال نفس الشهر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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