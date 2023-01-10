موعد مباراة الكويت والبحرين القادمة في خليجي 2023 والقنوات الناقلة

نجح منتخب الكويت في استعادة حظوظه في التأهل للدور قبل النهائي من كأس الخليج العربي 2023 بالبصرة بعد الفوز على منتخب الإمارات بهدف دون رد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت القادمة في خليجي 2023 والتي ستكون ضد منتخب البحرين حامل اللقب، يوم الجمعة 13 يناير 2023، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

موعد مباراة الكويت والبحرين القادمة في خليجي 2025

استاد الميناء الأولمبي بالبصرة سوف يستضيف موعد مباراة الكويت والبحرين القادمة يوم الجمعة وهي مباراة فاصلة وهامة، القنوات الناقلة للمباراة هي قناة الكويت الرياضية، قناة العراقية الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية، والكأس الرياضية، من الجدير بالذكر أن منتخب الكويت ينفرد بصدارة أكثر المنتخبات فوزًا بطولة كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب.

منتخب الكويت بدأ البطولة بخسارة أمام المنتخبين القطري بنتيجة 0-2، وفي الجولة الثانية يفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 1-0، هذا وقد أدى فوز الكويت في المباراة الثانية إلى سعادة كبيرة بين جماهيره، ظهر هذا جليًا عبر وسم “أزرقنا بيرقنا”، منتخب البحرين بدأ مشوار دفاعه عن اللقب بالفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1، موعد مباراة الكويت والبحرين يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي الإمارات.