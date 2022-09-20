موعد مباراة الكويت والترجي في البطولة العربية لكرة اليد 2022 بتونس والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت نظيره نادي الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية الأبطال والتي تُقام على الصالة المغطاة بمدينة الحمام التونسية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الكويت والترجي التونسي وستكون منقولة على قناتين فضائيتين، كما نُقدم لكم موعد مباراة الكويت في البطولة العربية لكرة اليد اليوم بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والترجي في بطولة كرة اليد

كما ذكرنا، هناك قناتين هما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والترجي التونسي في البطولة العربية لكرة اليد، حيث تذيع المباراة الهامة قناة الشارقة الرياضية وقناة تونس الوطنية الأولى، يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب تلك المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، الكويت والترجي لهم نفس الرصيد نقطتين لكل فريق، مولودية الجزائر بلا رصيد بعد جولتين.

موعد مباراة الكويت والترجي اليوم في البطولة العربية

تلك المباراة، ستكون أقوى مباريات اليوم، حيث ستكون على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، حيث يسعى كل فريق عن تحقيق الفوز اليوم، موعد مباراة الكويت والترجي اليوم الثلاثاء في البطولة العربية لكرة اليد في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الكويت.