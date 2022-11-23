موعد مباراة الكويت والجزائر الودية في الإمارات 2022 والقنوات الناقلة
يلتقي منتخب الكويت الأول لكرة القدم مع منتخب الجزائر للمحليين بطل العرب 2021 مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في مباراة ودية دولية ضمن أجندة الفيفا، مباراة الكويت والجزائر المرتقبة سوف تُقام في مدينة دبي بالإمارات، حيث يُقيم كل منتخب منهما معسكر خارجي بالإمارات استعدادًا للمنافسات الهامة القادمة.
موعد مباراة الكويت والجزائر الودية في الإمارات 2022 والقنوات الناقلة
- بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الكويت والجزائر مباشرة حتى الآن لم يتم نشر أي معلومة بخصوص إذاعة تلك المباراة تلفزيونيًا، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص ذلك.
- منتخب الكويت لعب ودية في دبي منذ يومين وتغلب فيها على لبنان بنتيجة 2-0، وكانت تلك المباراة هي الأولى تحت قيادة المدير الفني البرتغالي بينتو مدرب الكويت الجديد، كذلك منتخب الجزائر تغلب على منتخب سوريا الأول بنتيجة 1-0.
- منتخب الكويت يستعد من خلال معسكر دبي للمشاركة في خليجي 25، ويستعد منتخب الجزائر في بطولة إفريقيا للمحليين يناير 2023.
- موعد لعبة الكويت والجزائر الودية يوم الجمعة بالإمارات من المرتقب أن تبدأ في السادسة مساء بتوقيت الكويت.