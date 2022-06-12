موعد مباراة الكويت والسعودية والقنوات الناقلة لنهائي بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022

بواسطة محمود عطا الله
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تستضيف صالة نادي النصر بمدينة الكويت مباراة منتخب الكويت الأول لكرة الصالات مع نظيره منتخب السعودية اليوم الإثنين 13 يونيو في نهائي بطولة غرب آسيا 2022 في نسختها الرابعة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الكويت والسعودية النهائية لكرة الصالات رجال، كما نُقدم لكم موعد المباراة النهائية بتوقيت السعودية وعمان والإمارات.

موعد مباراة الكويت والسعودية لكرة الصالات والقنوات الناقلة

منتخب الكويت تأهل لمباراة نهائي غرب آسيا لكرة الصالات 2022 بعد الفوز في قبل النهائي على لبنان بنتيجة 6-3، في حين تغلب المنتخب السعودي للصالات في قبل النهائي على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 4-3، القنوات الناقلة لمباراة الكويت والسعودية النهائية سوف تكون قناة الكويت الرياضية وقناة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على اليوتيوب.

لعب المنتخب الكويتي ونظيره السعودي في المجموعة الأولى من تلك البطولة، وقد ألتقيا في دور المجموعات وفاز المنتخب الكويتي بنتيجة 5-4، موعد مباراة الكويت والسعودية في نهائي غرب آسيا لكرة الصالات اليوم الإثنين في الأوقات التالية:
الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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