موعد مباراة الكويت والعراق الودية القادمة 2022 في افتتاح ملعب الميناء الجديد

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الكويت والعراق موعد مباراة الكويت والعراق القادمة

يلتقي منتخب الكويت الأول مع نظيرة منتخب العراق في مباراة ودية مرتقبة 2022 في افتتاح ملعب الميناء الدولي بمدينة البصرة، سوف تُقام مباراة الكويت والعراق الودية المرتقبة قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الخليج 2023 (خليجي 25)، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية.

موعد مباراة الكويت والعراق الودية القادمة 2022

  1. سوف يكون تاريخ وموعد لعبة الكويت والعراق الودية يوم 30 ديسمبر 2022، وسوف تكون منقولة على عدة قنوات فضائية.
  2. ملعب الميناء الجديد سوف يستضيف إحدى مجموعتي بطولة كأس الخليج 2023.
  3. مجموعة الكويت في خليجي 2022 هي المجموعة الثانية وتضم مع الكويت منتخبات قطر والإمارات والبحرين.
  4. المجموعة الأولى من خليجي 25 تضم: العراق والسعودية واليمن وعمان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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