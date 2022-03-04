موعد مباراة الكويت والقادسية اليوم ورصيد كلاً منهما من النقاط حتى الآن

يلتقي فريقي الكويت والقادسية اليوم الجمعة في صراع من أجل الصدارة، حيث ستبدأ مباراة الفريقين اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف، المباراة ستقام على إستاد جابر الدولي، ويدخل اللقاء اليوم فريق نادي الكويت متصدر الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل القادسية المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الكويت والقادسية اليوم

تتسم مباريات القادسية والكويت بالإثارة والجماهيرية الكبيرة، ولذلك ينتظر أن يتابع الآلاف من عشاق كرة القدم الكويتية لقاء الليلة، والذي سيؤثر بشكل كبير على قمة الدوري الممتاز بحسب النتيجة المتوقعة.

وكان الفريق الأبيض قد انتزع صدارة الدوري بعد أن تغلب على نادي كاظمة في لقائهم الأخير، ويسعى الكويت اليوم بقيادة مديره الفني التونسي نبيل معلول، على الحفاظ على الصدارة نظرا لما يمتلكه من عناصر فنية متميزة بين صفوفه.

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي اليوم أيضا كل من الفحيحيل والشباب في تمام الساعة الخامسة، على ملعب عبد الله الخليفة، ويدخل الفحيحيل مواجهة اليوم برصيد 10 نقاط، بينما يمتلك الشباب 11 نفطة قبل لقاء اليوم.