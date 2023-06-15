موعد مباراة الكويت والمغرب في نهائي كأس العرب لكرة الصالات 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الكويت الأول لكرة القدم للصالات مع نظيره المغربي مساء اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 في مباراة نهائي كأس العرب للصالات 2023 المقامة حاليًا في مدينة جدة السعودية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت والمغرب لكرة الصالات النهائية، وكافة الأخبار عن لعبة اليوم الهامة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب لكرة الصالات 2023

بخصوص قنوات تذيع مباراة الكويت والمغرب لكرة القدم للصالات نهائي البطولة العربية للأمم 2023 بالسعودية فسوف تكون منقولة على القناة الكويتية الرياضية الثانية، والقناة السعودية الرياضية الأولى، لم تفز الكويت ببطولة العرب للصالات ولأول مرة تصل إلى Arab Futsal cup final، وتبحث عن اللقب لأول مرة، المغرب حققت الفوز بالبطولة من قبل مرتين، وبنفس عدد المرات فازت مصر وليبيا.



موعد مباراة الكويت والمغرب في نهائي كأس العرب لكرة الصالات 2023

تقابل المنتخبين الكويتي والمغرب للصالات في دور المجموعات وفازت المغرب 4-2، في دور الثمانية فاز منتخب الكويت على مصر بنتيجة 6-2، ثم فاز منتخب الكويت للصالات في قبل النهائي على الجزائر 3-2، منتخب المغرب تغلب في ربع النهائي على السعودية 5-2، قبل أن يغلب في قبل النهائي على ليبيا 5-1، موعد مباراة الكويت والمغرب في نهائي العرب للصالات اليوم في الأوقات التالية:

الساعة السابعة مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.