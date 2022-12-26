موعد مباراة الكويت والميناء العراقي الودية والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الكويت الكويتي مع فريق الميناء العراقي في مباراة ودية اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، تأتي تلك المباراة بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الجديد بمدينة البصرة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت والميناء اليوم، وأهم أخبار تلك المباراة، هذا ويعتبر ملعب الميناء الأولمبي الجديد هو أحد الملاعب التي سوف تستضيف بطولة “خليجي 25” التي سوف تنطلق في مدينة البصرة في السادس من يناير القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والميناء العراق اليوم

بخصوص قنوات تذيع لعب الكويت والميناء العراقي مباشرة اليوم الإثنين فسوف تكون المباراة منقولة على قناة الكويت الرياضية 4 المعلق على المباراة سوف يكون طارق الملا، المباراة منقولة أيضًا على القناة الرياضية العراقية وقنوات الكأس، هذا وسوف يكون هناك حفل افتتاح للملعب الجديد، نادي الكويت وصل بالفعل لمدينة البصرة والجميع مستعد لخوض تلك المباراة.

موعد مباراة الكويت والميناء العراقي

حفل الافتتاح سوف يكون قبل بداية اللقاء بساعتين، يتسع ملعب الميناء الجديد لعدد 30 ألف متفرج، ملحق به ملعبين للتدريب، الملعب مُقام على أحدث التصميمات العالمية، موعد لعبة الكويت والميناء اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والعراق والسعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي الإمارات.