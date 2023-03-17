موعد مباراة الكويت والنجمة لكرة اليد في نهائي كأس الخليج للأندية 2023

يلتقي نادي الكويت الكويتي مع النجمة البحريني مساء اليوم الجمعة 17 مارس 2023 في نهائي بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت والنجمة البحريني لكرة اليد، وتُقام كأس الخليج للأندية لكرة اليد 2023 في البحرين، شارك في البطولة ثمانية أندية، واليوم تُقام المباراة النهائية المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والنجمة لكرة اليد

بخصوص قنوات تذيع مباراة الكويت والنجمة البحريني مباشرة اليوم في نهائي البطولة الخليجية لكرة اليد للأندية 2023، فسوف تكون منقولة على قناة الكويت الرياضية، وقناة البحرين الرياضية، نادي الكويت أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من فوزين على الأهلي البحريني والشارقة الإماراتي وخسارة من الصفا السعودي، نادي النجمة البحريني أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز بكل مبارياته على السالمية الكويت والعربي القطري وأهلي سداب العماني.

موعد مباراة الكويت والنجمة في نهائي الخليج لكرة اليد 2023

في الدور نصف النهائي، تغلب الكويت الكويتي على العربي القطري بنتيجة 25-21، في حين تغلب النجمة البحريني على الشارقة الإماراتي بنتيجة 35-25، تنتظر الكويت مباراة صعبة اليوم على اللقب الخليجي، موعد مباراة الكويت والنجمة في النهائي الخليجي لكرة اليوم بالأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والبحرين والسعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.