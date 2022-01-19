موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2022 لكرة اليد والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الكويت الأول لكرة اليد مع منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم الخميس 20 يناير 2022 في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في كأس آسيا 2022 لكرة اليد المُقامة بمدينة الدمام السعودية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية وهي مباراة على قمة المجموعة، كما نُقدم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الكويتي اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكوريا اليوم

قبل مباراة كوريا ضمن منتخب الكويت التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا 2022 لكرة اليد، وتبقى مباراة كوريا هامة لحسم المركز الأول، منتخب الكويت بدأ البطولة بتحقيق فوز مهم على الأردن، قبل أن يحقق فوز كبير في الجولة الثانية على سنغافورة بنتيجة 43-14، القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكوريا اليوم هي قناة الكويت الرياضية الثالثة، والكأس الرياضية، وقناة ssc السعودية، وقناة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد على اليوتيوب.

موعد مباراة الكويت وكوريا لكرة اليد

منتخب الكويت يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب نفس الرصيد، ويأتي في المركزين الثالث والرابع المنتخبين الأردني والسنغافوري على التوالي، موعد مباراة الكويت وكوريا لكرة اليد اليوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.