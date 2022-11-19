موعد مباراة الكويت ولبنان الودية اليوم في الإمارات والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الكويت الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب لبنان اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 في مباراة دولية ودية ضمن أجندة الفيفا، مباراة الكويت ولبنان الودية اليوم تُقام في دولة الإمارات، منتخب الكويت يخوض معسكر تدريبي في دبي ضمن استعداداته لبطولة خليجي 25، في حين يستعد المنتخب اللبناني لنهائيات كأس أمم آسيا 2023.
موعد مباراة الكويت ولبنان الودية اليوم والقنوات الناقلة
- بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الكويت ولبنان مباشرة اليوم حتى الآن لم يتم الكشف عن قنوات تذيع تلك المقابلة، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص نقل المباراة.
- تُقام المباراة على ملعب نادي اتحاد الشرطة في دبي.
- تاريخ مواجهات الكويت ولبنان: شهد 34 مباراة، فاز منتخب الكويت 16 مرة، فاز منتخب لبنان 7 مرات، التعادل في 11 مباراة.
- تعرف على جدول مباريات الكويت في خليجي 25
- ترتيب الكويت في أخر تصنيف للفيفا في المركز 149 ولبنان في المركز 99 عالميًا.
- موعد لعبة الكويت ولبنان اليوم في دبي في الأوقات التالية:
– الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.
– الساعة 7 مساء بتوقيت دبي الإمارات.
– الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا.
– الساعة 3 عصرا بتوقيت لندن.
– الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.