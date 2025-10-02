موعد مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي في إياب أبطال أفريقيا.. هل منقولة على أي قناة

يستضيف ملعب بنينا في مدينة بنغازي الليبية، مباراة الإياب بين المريخ السوداني وفريق سانت لوبوبو الكونغولي، ضمن الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2026/2025، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر 2025، حيث تستضيف ليبيا مباريات المريخ السوداني في بطولة أفريقيا، من الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب لوبومباشي بالكونغو، شهدت فوز الفريق الكونغولي بنتيجة 1-0.

فور نهاية مباراة الذهاب، وصلت بعثة نادي المريخ إلى مطار بنغازي، وبدأت على الفور تدريباتها إستعدادًا لمباراة الإياب، ولتعويض الخسارة بهدف، الحضور الجماهيري لمباراة المريخ وسانت لوبوبو الكونغولي سوف يكون مجاني كما أعلنت إدارة المريخ، وذلك دعمًا للجماهير الراغبة في متابعة المباراة من الملعب.

المريخ ضد سانت لوبوبو:

هناك توجه كبير بأن تكون المباراة منقولة على الصفحة الرسمية لنادي المريخ على فيسبوك، لكن هناك صعوبات تعوق ذلك، وهناك جهود كبيرة لتذليل تلك العقبات، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص هذا الوضوع، وعد مباراة المريخ وسانت لوبوبو الفريق الكونغولي يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.