موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، والقنوات الناقلة (الذهاب والعودة)

متى موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2019 هو سؤال الجميع الآن بعد أن أوقعت القرعة الفريقان الكبيرين وجها لوجه، حيث يلتقي المريخ السوداني وشبيبة القبائل الجزائري في مباراتي ذهاب وعودة ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا 2020/2019 (دور 64)، والفائز بمجموع المباراتين يتأهل مباشرة لدور 32، هذا ونقدم لكم أسماء القنوات الناقلة للمباراتين، وموعد الذهاب والعودة، وكل الاخبار والمعلومات عن تلك المقابلة المرتقبة والمنتظرة من كل الجماهير العربية والأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل الجزائري القادمة في أفريقيا

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة المريخ وشبيبة القبائل القادمة الذهاب والإياب فمن المرتقب أن تكون قنوات مجانية مفتوحة، حيث تنقل قنوات bein sports المباريات بداية من دور المجموعات (دور 16)، أما مباريات الأدوار التمهيدية تكون ملك النادي صاحب الملعب، لذا من المرتقب أن تنقل المباراة بالجزائر القناة الجزائرية الرياضية، ومباراة السودان من المرتقب أن تكون منقولة على قناة الملاعب الرياضية.

موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل القادمة بأفريقيا

ابراهومة مدرب المريخ، طالب إدارة النادي بضرورة إقامة معسكر تدريبي للفريق داخليا أو خارجيا قبل السفر للجزائر، هذا ويذكر أن المريخ يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بوصفه بطل الدوري السوداني 2019، الذي انتهى منذ أيام.

موعد مباراة المريخ وشبيبة القبائل الذهاب:

يوم 9 أغسطس 2019 بالجزائر، وتبدأ عند الساعة التاسعة بتوقيت السودان.

مباراة العودة:

يوم 24 أغسطس 2019، وتقام بملعب المريخ بأم درمان، وتبدأ عند الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.