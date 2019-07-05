موعد مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 .. القنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد بنين، تنطلق اليوم الجولة الأولى من مباريات دور الـ 16 من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو 2019، وسيتم افتتح الجولة بـ مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 ويتطلع أسود الأطلس في هذه المواجهة التي يدخلها بكل ثقة وروح معنوية مرتفع لتحقيق انتصار مشرف على أمل خطف النقاط الثلاث في ظل المنافسة الشرسة.

موعد مباراة المغرب وبنين اليوم:

تسضيف ملعب استاد السلام مباراة المغرب وبنين ويدخل أسود الأطلس مواجهتهم بعد أن حالفهم الحظ في الحصول على العلامة الكاملة “9 نقاط” حيث قدموا 3 مباريات فحقق المنتخب المغربي فوز ثمين للغاية فى أولى جولاته أمام ناميبيا بهدف دون مقابل بعد أن سجل اللاعب ايتامونوا كيمويني هدف في مرماه، ثم حقق الفوز على ساحل العاج بالجولة الثانية بهدف دون مقابل سجلها اللاعب يوسف النصيري، ونجح في تأكيد تأهله لدور الـ 16 بعد أن أسقط منتخب جنوب أفريقيا بهدف واحد سجله اللاعب مبارك بوصوفة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبهذا احتل أسود الأطلس صدارة المجموعة الرابعة.

بينما يدخل منتخب بنين لقاءه أمام نظيره المغربي بعد حصل على المركز الثالث في المجموعة الثالثة، حيث فشل لاعبي بنين في تحقيق أي فوز خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تعادل في جولاته الثلاثة والنقاط الثلاثة التي جمعها منتخب بنين كانت كفيلة بضمان تأهله لدور الـ 16 فيعد من ضم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث، لذلك تبقى أمال وحظوظ المنتخب المغربي بتحقيق الفوز متاحة بقوة.

توقيت مباراة المغرب وبنين والقنوات الناقلة:

وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وبنين في تمام الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل المملكة العربية السعودية، الأردن، قطر، العراق، فلسطين، وفي الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم بث لقاء المغرب وبنين على قناة بي إن سبورت ماكس، وتايم سبورت.

وقبل مباراة المغرب وبنين عقد المدير الفني للمنتخب المغربي هيرفي رينارد مؤتمر صحفي، أعلن من خلاله عن جاهزية لاعبيه للمواجهة مشير أن المباراة لن تشهد غياب أي لاعب وستكون كافة الاختيارات متاحة أمامه معبر عن تفائله بتحقيق أسود الأطلس الفوز على خصمهم.