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موعد مباراة المغرب وبنين في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
موعد مباراة المغرب وبنين في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية والأفريقية عن موعد مباراة المغرب وبنين في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث يأمل المنتخب المغربي بالفوز والوصول إلى الدور القادم من بطولة كأس امم افريقيا من بطولة القارة السمراء من أجل إستكمال مشوار الذي يأمل به الجمهور المغربي ، وهو تحقيق لقب القارة السمراء ، حيث يتواجه اليوم المنتخب المغربي مع بنين على إرضية السلام ، حيث يأمل الجمهور المغربي بتحقيق الفوز والتمسك بحظوظه بالفوز باللقب .

بطاقة مباراة المغرب وبنين في كأس امم افريقيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة
المغرب × بنين 7:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية		 قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت

 

تشكيلة منتخب المغرب

 

حراسة المرمى : ياسين بونو.

 خط الدفاع : مهدي بن عطية – نبيل درار – رومان سايس – اشرف حكيمي.

 خط الوسط : كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة – نور الدين أمرابط.

 خط الهجوم : يوسف النصيري.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباراة المغرب و بنين

12604 افقي 27500  مدار القمر الصناعي نايل سات
  • beIN SPORTS NEWS HD
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX HD1
  • beIN SPORTS MAX HD4
11054 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
  • beIN SPORTS HD9
11013 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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