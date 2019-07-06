يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية والأفريقية عن موعد مباراة المغرب وبنين في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث يأمل المنتخب المغربي بالفوز والوصول إلى الدور القادم من بطولة كأس امم افريقيا من بطولة القارة السمراء من أجل إستكمال مشوار الذي يأمل به الجمهور المغربي ، وهو تحقيق لقب القارة السمراء ، حيث يتواجه اليوم المنتخب المغربي مع بنين على إرضية السلام ، حيث يأمل الجمهور المغربي بتحقيق الفوز والتمسك بحظوظه بالفوز باللقب .
بطاقة مباراة المغرب وبنين في كأس امم افريقيا
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|المغرب × بنين
|7:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت
تشكيلة منتخب المغرب
حراسة المرمى : ياسين بونو.
خط الدفاع : مهدي بن عطية – نبيل درار – رومان سايس – اشرف حكيمي.
خط الوسط : كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة – نور الدين أمرابط.
خط الهجوم : يوسف النصيري.
تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباراة المغرب و بنين
|12604 افقي 27500
|مدار القمر الصناعي نايل سات
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|11054 افقي 27500
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|11013 افقي 27500
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