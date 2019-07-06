يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية والأفريقية عن موعد مباراة المغرب وبنين في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث يأمل المنتخب المغربي بالفوز والوصول إلى الدور القادم من بطولة كأس امم افريقيا من بطولة القارة السمراء من أجل إستكمال مشوار الذي يأمل به الجمهور المغربي ، وهو تحقيق لقب القارة السمراء ، حيث يتواجه اليوم المنتخب المغربي مع بنين على إرضية السلام ، حيث يأمل الجمهور المغربي بتحقيق الفوز والتمسك بحظوظه بالفوز باللقب .

بطاقة مباراة المغرب وبنين في كأس امم افريقيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة المغرب × بنين 7:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

قناة تايم سبورت

تشكيلة منتخب المغرب

حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : مهدي بن عطية – نبيل درار – رومان سايس – اشرف حكيمي.

خط الوسط : كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة – نور الدين أمرابط.

خط الهجوم : يوسف النصيري.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس الناقلة لمباراة المغرب و بنين