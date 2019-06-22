موعد مباراة المغرب ونامبيا الاحد 23 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

موعد “مباراة المغرب ونامبيا” ، الاحد 23 يونيو 2019، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولي من دور مجموعات بطولة “كأس الأمم الافريقية” 2019، وتقدم لكم التشكيل المتوقع لـ “منتخب المغرب” والقنوات الناقلة للمباراة، يلتقى الفريقين على استاد السلام، واستطاع “منتخب المغرب” التأهل للبطولة بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وهو في المجموعة الرابعة مع “منتخب نامبيا” ، ومنتخب جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، وتعد هذه المرة الثالثه التي يشارك فيها “منتخب نامبيا” في البطولة .

مباراة المغرب ضد نامبيا

المباراة بين : منتخب المغرب ومنتخب نامبيا.

البطولة : كأس الامم الافريقية 2019 .

معلق المباراة : جواد بدة .

المباراة ستقام : على ملعب إستاد السلام .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت، بي ان سبورت ماكس HD2، بي إن سبورت ماكس HD 1

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

فى حراسة المرمي : ياسين بونو – منير المحمدي – رضا التكناوتي .

في خط الدفاع : المهدي بنعطية – نبيل درار – أشرف حكيمي – يونس عبدالحميد – مروان دا كوستان غانم سايس – نصير المزراوي .

فى خط الوسط : كريم الاحمدي – مبارك بوصوفة – نور الدين امرابط – حكيم زياش – يوسف نصيري – المهدي بوربيعة – يوسف أيت بناصر – فيصل فجر – يونس لهندة .

فى خط الهجوم : سفيان بوفال – خالد بوطيب – أسامة إدريسي .

موعد مباراة المغرب و نامبيا