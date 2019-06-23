موعد مباراة المغرب و ناميبيا اليوم “متى مباراة المغرب” والقنوات الناقلة للقاء في كأس الامم الافريقية 2019

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل حول موعد مباراة المغرب و ناميبيا اليوم في ثالث أيام مباريات البطولة الافريقية للموسم الحالي، حيث يواجه منتخب المغرب اليوم علي الأراضي المصرية خصمه ناميبيا اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية، وتبدأ المباراة المرتقبة بملعب السلام، وتقام المباراة ضمن منافسات ومباريات المجموعة الرابعة بالجولة الأولي من كأس الأمم الافريقية، وقد نجح منتخب المغرب الأحمر في التأهل إلي البطولة الافريقية للعام الحالي بعد تصدره في جدول الترتيب بالمجموعة الثانية والتفوق علي منتخبات الكاميرون ومالاوي وجزر القمر، والآن نتابع معكم المزيد من التفاصيل الحصرية حول القنوات الناقلة لمباراة المغرب و ناميبيا وتفاصيل وقت مباراة المغرب اليوم لكافة الدول العربية والخليجية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج لمعرفة موعد مباراة المغرب القادمة بالبطولة الافريقية ونتيجة المباراة فور الإعلان عنها.

موعد مباراة المغرب و ناميبيا اليوم

2:30 ظهرا بتوقيت غرينيتش

3:30 عصرا بتوقيت تونس

3:30 عصرا بتوقيت المغرب

3:30 عصرا بتوقيت الجزائر

4:30 عصرا بتوقيت مصر

4:30 عصرا بتوقيت السودان

4:30 عصرا بتوقيت ليبيا

5:30 مساء بتوقيت السعودية

5:30 مساء بتوقيت فلسطين

6:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة المغرب و ناميبيا

تم الإعلان بالفعل عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب و ناميبيا اليوم، وهذا عبر تردد قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية المصرية وأيضا عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية المشفرة، عبر قناة bein sports max 1، كما تقوم قناة الجزائر الأرضية بعرض المباراة علي شاشاتها المشفرة، تابع التردد من هنا.

مباراة المغرب

الفريقين موعد مباراة المغرب وناميبيا القنوات الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا مكان المباراة المناسبة المعلق المغرب ضد ناميبيا اليوم الأحد 23 يونيو تايم سبورت

bein sports max 1

الجزائرية الأرضية استاد السلام مباراة الجولة الأولي من المجموعة الرابعة بالبطولة الافريقية 2019 مصر جواد بده

متى مباراة المغرب

تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والتي تضم المباراة المرتقبة اليوم علي ارضها في استاد السلام، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة أخبار مباراة المغرب اليوم وأهم أحداث المباراة وأيضا نتيجة مباراة المغرب اليوم فور انتهاء الوقت الاساسي والإضافي للمباراة.

تشكيل منتخب المغرب الوطني اليوم

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب المغرب الوطني في المباراة المرتقبة أمام ناميبيا كالتالي: