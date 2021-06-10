موعد مباراة المنتخب السعودي مع سنغافورة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة المستديرة من جماهير الكرة السعودية والآسيوية المباراة المنتظر بين المنتخب السعودي ونظيره السنغفوري ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، خاصة بعد الأداء الرائع الذي يقدمه المنتخب السعودي وتصدره المجموعة بعد خوضه 6 لقاءات حافظ فيها علي عدم خسارة أي مباراة في تصفيات المونديال المنتظر إقامته في قطر 2022.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد مباراة المنتخب السعودي مع منتخب سنغافورة، وموقف الفريقين قبل الدخول في المباراة بالإضافة إلي القنوات الناقلة للمباراة وكذلك ترتيب المجموعة وغيرها من المعلومات الهامة.

موعد مباراة المنتخب السعودي مع سنغافورة

يحل المنتخب السعودي غدا الجمعة الموافق 11 من شهر يونيو الجاري الأول من شهر ذو القعدة 1442 هجريا، ضيفا ثقيلا علي منتخب سنغافورة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، حيث يستضيف ملعب مرسول بارك المباراة الهامة والمنتظرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات والثامنة بتوقيت مصر.

واستعد المنتخب السعودي لمباراة الغد تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث شارك جميع اللاعبين في التدريبات بما فيهم اللاعب الدوسري في التدريبات الجماعية، وكذلك أجري اللاعبين فحص فيروس كورونا المستجد تطبيقا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادرة من الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم

يتصدر المنتخب السعودي مجموعته بعد أن لعب 6 مباريات فقط لم يتلقي المنتخب فيها أي خسارة حيث حقق الفوز في أربعة مباريات آخرها النتجة الرائعة التي حققها المنتخب أمام اليمن بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل في مبارتين ووصل المنتخب إلي النقطة 14 وفي حالة الفوز يصل إلي النقطة 17 يقترب بها خطوة جديدة للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وفي المركز الثاني يأتي منتخب أوزبكستان الذي وصل إلي النقطة 12 بعد خوضه 6 مواجهات، ويأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد خوضه 7 مباريات وبفارق الأهداف عن منتخب سنغافورة صاحب المركز الرابع بنفس عدد المباريات ، ويتذيل المجموعة المنتخب اليمني الذي لديه 5 نقاط بعد خوضه 6 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وسنغافورة

من المنتظر أن تنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية المواجهة المنتظرة بين المنتخب السعودي ومنتخب سنغافورة حيث أنها تمتلك حقوق إذاعة مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم وبطولة أمم آسيا، وتعد قنوات السعودية الرياضية الأولي والثانية من أشهر وأهم القنوات في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي حيث تغطي جميع الأحداث الرياضية الهامة علي المستوي العالمي والمحلي وحازت علي شعبية ومتابعة كبيرة من جانب الجمهوري السعودي وفي الوطن العربي حيث تبث القناة جميع المباريات الخاصة بدوري السعودي للمحترفين والكأس السعودية ومباريات الدول العربية بالإضافة إلي بعض البطولات الأوربية مثل بطولة كأس السوبر الأسباني بجانب الألعاب الرياضية والأولمبية سواء الجماعية أو الفردية وتبث بشكل مجاني بدون أي رسوم.

تردد قنوات الرياضية السعودية

يمكن للمشاهدين في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي متابعة ومشاهدة قنوات الرياضية السعودية علي الأقمار الصناعية المختلفة ومتابعة أبرز المباريات ومواجهات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم بشكل مجاني وبدون أي رسوم علي الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات أو بدر سات وبجودات مختلفة بين الأتش دي والسي دي والتي ستنقل مباراة الغد بين المنتخب السعودي والسنغفوري وجاء تردد القناة علي النحو التالي: