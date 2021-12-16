موعد مباراة النصر القادمة في ثمن نهائي كأس الملك 2022

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي نادي النصر مع فريق الاتفاق في مباراة قادمة هامة ضمن مباريات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 ديسمبر 2021، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير مسار النصر في البطولة، ونقدم تفاصيل موعد مباراة النصر القادمة في ثمن نهائي كأس الملك السعودي 2022، ويدخل نادي النصر مباراة الاتفاق بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الذي حققه الخميس على نادي الهلال في الدوري بنتيجة 2-0 وبقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد ميجيل أنخل روسو.

موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك السعودي 2022

تبدأ بطولة كأس الملك من دور 16 بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط بسبب ازدحام جدول هذا الموسم الكروي، تقام مباراة النصر والاتفاق على ملعب مرسول باك، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة الهلال والرائد، موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك 2022 يوم الثلاثاء عند الساعة 5.50 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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