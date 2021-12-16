موعد مباراة النصر القادمة في ثمن نهائي كأس الملك 2022

يلتقي نادي النصر مع فريق الاتفاق في مباراة قادمة هامة ضمن مباريات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 ديسمبر 2021، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير مسار النصر في البطولة، ونقدم تفاصيل موعد مباراة النصر القادمة في ثمن نهائي كأس الملك السعودي 2022، ويدخل نادي النصر مباراة الاتفاق بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الذي حققه الخميس على نادي الهلال في الدوري بنتيجة 2-0 وبقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد ميجيل أنخل روسو.

موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك السعودي 2022

تبدأ بطولة كأس الملك من دور 16 بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط بسبب ازدحام جدول هذا الموسم الكروي، تقام مباراة النصر والاتفاق على ملعب مرسول باك، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة الهلال والرائد، موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك 2022 يوم الثلاثاء عند الساعة 5.50 مساء.