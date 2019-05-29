موعد مباراة النصر اليوم ضد ذوب آهن في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر،في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا يلاقي نادي النصر السعودي نظيره نادي ذوب آهن الإيراني في صراع على صدارة المجموعة، ويتصدر النادي الإيراني المجموعة برصيد أحد عشر نقطة بينما يحتل النادي السعودي المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وقد قدم النصر أداء مذهلا هذا الموسم حيث توج الفريق بلقب الدوري متفوقا على الزعيم الهلال.

ستنطلق المباراة اليوم الأربعاء على تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وستبث المباراة عبر قناة‏bein sport hd3.

ستقام المباراة على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة بعدما كان من المقرر أن تلعب المباراة في العراق.

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التشكيل المتوقع لنادي النصر السعودي

عبدالله مادو ،عمر هوساوي ، سلطان الغنام ،حمد المنصور، فرج الغشيان، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري ،فهد الجميعة ،سامي النجعي، عبدالله السالم

يذكر إلى أن ذوب آهن فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين للنصر.

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ترتيب المجموعة أ