موعد مباراة النصر ضد الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة والمعلق

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة مرتقبة تجمع بين النصر السعودي والزوراء العراقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، سيُقام اللقاء يوم الأربعاء الأول من أكتوبر في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الزوراء في بغداد، وسط ترقب جماهيري واسع.

موقف الزوراء والنصر في المجموعة

يدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه في مباراته الافتتاحية، بينما يأتي الزوراء ثانياً بنفس الرصيد من النقاط بعد أن حقق هو الآخر الانتصار في الجولة الأولى، مما يجعل المواجهة حاسمة ومهمة لكلا الطرفين.