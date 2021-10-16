موعد مباراة الهلال والنصر في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة النصر القادمة في قبل نهائي آسيا 2021 موعد مباراة النصر القادمة في قبل نهائي آسيا 2021

نجح الهلال السعودي في الفوز على بيرسبوليس الإيراني، ونجح النصر السعودي في حسم بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي آسيا على حساب نادي الوحدة الإماراتي ليواصل أبطال السعودية مشوارهم في البطولة القارية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال النصر القادمة في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021، هذا ويقضي نظام دوري أبطال آسيا بأن تلتقي أندية شرق آسيا معًا، وكذلك الحال لأندية الغرب، على أن يلتقي في النهائي القاري بطل الشرق مع بطل الغرب، يذكر أن الهلال هو حامل اللقب.

موعد مباراة الهلال والنصر القادمة في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021

يلتقي الهلال مع مواطنه النصر السعودي في النصف النهائي في قمة كروية ستكون الأقوى على مستوى القارة الآسيوي، إلى جانب أن تلك المواجهة هي بطولة خاصة بين الفريقين، وتقام المباراة القادمة على ملعب مرسول بارك بالرياض، موعد مباراة الهلال والنصر في قبل نهائي آسيا ستكون يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، الفائز يتأهل مباشرة للمباراة النهائية والتي تستضيفها السعودية يوم 23 نوفمبر 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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