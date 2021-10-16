موعد مباراة الهلال والنصر في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021

نجح الهلال السعودي في الفوز على بيرسبوليس الإيراني، ونجح النصر السعودي في حسم بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي آسيا على حساب نادي الوحدة الإماراتي ليواصل أبطال السعودية مشوارهم في البطولة القارية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال النصر القادمة في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021، هذا ويقضي نظام دوري أبطال آسيا بأن تلتقي أندية شرق آسيا معًا، وكذلك الحال لأندية الغرب، على أن يلتقي في النهائي القاري بطل الشرق مع بطل الغرب، يذكر أن الهلال هو حامل اللقب.

موعد مباراة الهلال والنصر القادمة في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021

يلتقي الهلال مع مواطنه النصر السعودي في النصف النهائي في قمة كروية ستكون الأقوى على مستوى القارة الآسيوي، إلى جانب أن تلك المواجهة هي بطولة خاصة بين الفريقين، وتقام المباراة القادمة على ملعب مرسول بارك بالرياض، موعد مباراة الهلال والنصر في قبل نهائي آسيا ستكون يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، الفائز يتأهل مباشرة للمباراة النهائية والتي تستضيفها السعودية يوم 23 نوفمبر 2021.