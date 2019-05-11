موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والمعلقين

ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يستضيف ملعب نادي الحزم في الرس مباراة النصر والحزم في واحدة من المباريات الهامة هذه الجولة خاصة وأنها تجمع بين فريقين أحدهما يسعى للفوز بلقب الدوري هذا الموسم، والآخر يسعى للهروب من الهبوط والبقاء في الدوري للموسم المقبل.

النصر يدخل مباراة الليلة ولابديل أمامه سوى الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، العالمي يدخل مباراة الليلة محتلاً جدول صدارة الترتيب، وعلى بعد مبارتين فقط من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، وتمكن النصر من احتلال صدارة جدول الترتيب بعد أن جمع 64 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

أما فريق الحزم فيسعى في مباراة الليلة الفوز على النصر أو الخروج بنقطة التعادل على الأقل من أجل الابتعاد عن الهبوط، الحزم استطاع أن يجمع 30 نقطة، ليأتي في المركز الثاني عشر، وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق القادسية أول مراكز الهبوط.

موعد مباراة النصر والحزم

وستقام مباراة النصر والحزم مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، على أن تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة النصر والحزم اليوم عبر قناة KSA SPORTS HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي، كما أن المباراة ستكون منقولة بصوت حماد العنزي عبر قناة Dawri Plus HD1.