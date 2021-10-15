موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي في ربع نهائي آسيا 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي النصر السعودي مع الوحدة الإماراتي مساء اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 على ملعب مرسول بارك بالرياض في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة الإماراتي مباشر، كما نقدم لكم موعد مباراة النصر في آسيا اليوم بتوقيت السعودية والإمارات وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا وبتوقيت جرينتش، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة الإماراتي

وصلت بعثة الوحدة الإماراتي إلى الرياض منذ ساعات وخاضت تدريباتها للتجهيز للقمة المرتقبة مع النصر السعودي، بخصوص القنوات الناقلة للمقابلة، فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والوحدة على يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما ستكون المباراة منقولة على قناة ssc السعودية والمتوفرة عبر ريسيفر GOBOX، يقود النصر السعودي في تلك المباراة مدربه الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل، والذي درب من قبل العين الإماراتي.



موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي اليوم في آسيا

يدخل نادي النصر مباراة الوحدة بصفوف مكتملة، حيث عاد عبد الرزاق حمدالله للتدريب بعد غيابه عن مران أول أمس لعارض صحي، كما عاد مشاريبوف إلى الرياض، حيث سمح له منتخب بلاده عدم المشاركة في ودية الأردن لدعم صفوف العالمي في البطولة الآسيوية، موعد لعبة النصر والوحدة الإماراتي اليوم في آسيا في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.