يشارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2021 بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا متفوقا على فريق بوهانج الكوري الجنوبي، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية 2021-2022، وهي ثاني مشاركة للهلال في هذا المونديال العالمي، وكانت المشاركة الأولى للهلال في كأس العالم للأندية 2019، حيث حقق الزعيم السعودي المركز الرابع، حيث كان مسار الهلال في النسخة الماضية مع الترجي بطل إفريقيا وفاز عليه، ثم خسر من فلامنجو البرازيلي في قبل النهائي، وخسر بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث.

موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية 2021-2022

تُقام النسخة القادمة من مونديال الأندية في أبوظبي بالإمارات، خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير 2022، يشارك في البطولة الهلال السعودي بطل آسيا، الأهلي المصري بطل إفريقيا، تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، الوحدة الإماراتي ممثل البلد المستضيف.

مسار الهلال في كأس العالم للأندية 2021 يبدأ مواجهة الفائز من مباراة الوحدة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفي حال فوز الهلال يتأهل إلى قبل النهائي لمواجهة تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية ضد الجزيرة أو أوكلاند سوف تكون يوم 6 فبراير 2022.