موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك السعودي 2021-2022

مباراة الهلال القادمة بعد ديربي الرياض ضد النصر سوف تكون ضد نادي الرائد يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 في الدور ثمن النهائي من كأس الملك السعودي 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك سلمان، وكافة تفاصيل تلك المقابلة الهامة في دور الستة عشر، هذا وتبدأ بطولة كأس خادم الحرمين هذا العام من دور 16 بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط، نظرا لازدحام رزنامة المباريات هذا الموسم، ويسعى الهلال لتحقيق لقب تلك الكأس الغالية، والتي يحمل لقبها نادي الفيصلي.

موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك السعودي 2022

تُقام مباراة الهلال والرائد القادمة يوم الإثنين على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة النصر والاتفاق، نادي الهلال هو ثاني أكثر الأندية فوزا بكأس خادم الحرمين بالتساوي مع الاتحاد بعدد 9 كؤوس لكل فريق، في حين يتصدر النادي الأهلى قائمة الأكثر فوزا بتلك الكأس بعدد 13 لقبا، موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك يوم الإثنين عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.