موعد مباراة الهلال اليوم والتعاون في دورى كأس الأمير محمد بن سلمان

يستعد عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية أن يكونوا على موعد مع مباراة الهلال السعودي والتعاون في بطولة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان، وبعد الفضيحة التي حدثت في كأس الملك من التعاون عبر فوزه على الهلال بخماسية، يسعى الهلال إلى اسعاد جماهير تعويضهم والثأر مما حدث في مباراة الكأس، خاصة بعد عودو الإصابات التي كانت قد لحقت بالفريق تابعونا لرصد موعد اللقاء والقنوات الناقلة.

مباراة الهلال اليوم والتعاون

وهنا حالة من الحزن تسود على جماهير الزعيم لدرجة قد تصل إلى اليأس بعد الخسارة المذلة من الفريق التعاوني وإخراجه من الكأس، لذلك سيكون لقاء الانتقام للهلال، ولقاء لايقبل القسمة على اثنين أيضا فالدورى أصبح مهددا، فهل سيخسر الهلال الدورى أيضا بسبب تراجع مستواه أم أنه سيقوم باصلاح جماهيره.

موعد مباراة الهلال اليوم والتعاون

تنقل المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تنقل المباراة في الساعة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

تنقل المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت الامارات.

تابعونا في موقعنا كلمة وتغطية حصرية للمباراة اليوم بين الهلال والتعاون، وسوف نعلن لكم التشكيل فور الإعلان عنه.

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