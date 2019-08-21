موعد مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب : أحمد العالمي,

تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة العربية بشكل عام والكرة السعودية خاصة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري نحو أرضية ملعب ستاد جامعة الملك سعود، حيث يحل نادي أبها الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة بالسعودية ضيفًا على نظيره نادي الهلال ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2019-2020.

يبدأ الهلال الموسم عاقدًا العزم على تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد خطف النصر لقب البطولة في الجولات الأخيرة من الدوري، ويدخل رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم اللقاء واضعًا في الاعتبار تواضع المنافس فنيًا بالإضافة إلى مباراة الفريق يوم 27 من الشهر الجاري أمام اتحاد جدة السعودي في ربع دوري أبطال آسيا.

واستطاع الراقي خطف بطاقة التأهل لربع نهائي أغلى البطولات الآسيوية على حسب أهلي جدة السعودي في الدور ثمن النهائي، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2 على أرض الأخير ووسط جماهيره، بينما انتهت مباراة الإياب بفوز الأهلي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يأمل فريق أبها لتقديم أوراق اعتماده في دوري المحترفين السعودي منذ مباراته الأولى، حيث يطمح الوافد الجديد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تكسب لاعبيه ثقة المباريات الكبيرة، يذكر أن فريق أبها بطل دوري الدرجة الأولى السعودي برصيد 69 نقطة.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال :

يتوقع أن يبدأ رازفان بخطة 4-2-3-1 التقليدية والذي اعتاد أن يبدأ بها منذ توليه مهمة تدريب الأزرق، حيث يدخل الهلال اللقاء كامل العدد نسبيًا وذلك بسبب غياب لاعب الجهة اليمنى محمد البريك للإصابة، وينتظر أن يبدأ الروماني بكلا من :

عبدالله المعيوف – ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سون – محمد الدوسري – عبد الله عطيف – محمد كنو – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميس.

موعد مباراة الهلال ضد أبها :

تنطلق مباراة الهلال ضد أبها في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2019-2020 في تمام الساعة :

18:00 بتوقيت القاهرة.

19:00 بتوقيت السعودية.

20:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة :

تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر شاشة قنوات Ksa Sport، ومن المتوقع أن يتولى فارس عوض مهمة التعليق على أحداث اللقاء.