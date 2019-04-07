موعد مباراة الهلال ضد استقلال طهران والقنوات الناقلة | وترتيب جدول المجموعة ” ج ” بدوري أبطال أسيا ومركز الزعيم فيها

استقلال ضد الهلال، مباراة ينتظرها الجمهور السعودي بشغفٍ كبير، فلن تقتصر مُتابعة مباراة الهلال واستقلال طهران على مُحبي ومُشجعي ” الزعيم ” فقط داخل المملكة وخارجها، بل إن المباراة لما تحمله من إثارة متوقعة وتنافس شديد بين الفريقين سوف تحظى بلا شك بمتابعة جمهور الكرة السعودية بل والعربية كافة، وربما يلتقي الهلال ضد استقلال طهران وهو مُتسلحاً بالروح المعنوية العالية بعد فوزه الأخير ضد الحزم بالدوري السعودي للمحترفين وذلك بنتيجة 3 إلى 2، ليحتل المركز الثاني من بطولة الأمير محمد بن سلمان 2019، وبهذا التقرير سوف نوضح موعد مباراة الذهاب التي تجمع كل من الهلال واستقلال طهران بالجولة رقم 3 من بطولة دوري أبطال أسيا 2019، ونوضح أيضاً موقف الفريقين بالمجموعة ” ج ” من البطولة .

موعد مباراة اليوم بين الهلال واستقلال طهران

من المقرر أن يتواجه كل من فريق الهلال السعودي وفريق استقلال طهران الإيراني في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الإمارات وذلك مساء الاثنين 8-4-2019 .

وعن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد استقلال طهران، فسوف تقوم قناة بي أن سبورت hd بنقل أحداث اللقاء الكروي الكبير في دوري أبطال أسيا بمرحلة المجموعات .

ترتيب جدول المجموعة ” ج ” بدوري أبطال أسيا

وعن موقف كل من فريقي الهلال واستقلال طهران بالمجموعة ” ج ” من دوري أبطال أسيا، فنجد أن الهلال يتصدر قمة المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين .

وعن استقلال طهران فنجده يقع بمؤخرة المجموعة ” ج ” بنقطة واحدة من تعادل وحيد وهزيمة .