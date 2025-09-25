موعد مباراة الهلال ضد الأخدود اليوم| القنوات الناقلة هل يكرر الزعيم رباعية الموسم الماضي ويصل للمركز الثالث

يواجه اليوم فريق الهلال السعودي نظيره فريق الأخدود ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة بنسختها الحالية موسم 2025- 2026 فما هو موعد اللقاء بتوقيت السعودية وما هي القنوات الناقلة.. هيا للتفاصيل مع قراءة في موقف الفريقين قبل انطلاق لقاء اليوم بعد ثلاث جوالات ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف اليوم على ملعبه “المملكة آرينا” نادي الهلال السعودي فريق الأخدود بمنافسات الجولة رقم 4 بالدوري السعودي لهذا الموسم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويُمكن متابعة اللقاء مباشرة على شاشة قناة ثمانية 1 بتعليق عبد الله الحربي.

تشكيل الهلال اليوم

يدخل الهلال لقاء اليوم ضد فريق الأخدود بتشكيله الهجومي 4-3-3 بثلاثي هجومه المرعب (كابو – ليناردو- وسالم الدوسري) وخط وسطه بقيادة البرتغالي روبن نيفيز وانطلاقات الأجناب من سافيتش وناصر الدوسري ويتكون خط دفاع الهلال اليوم من (اليامي – تمبكتي – كوليبالي – هيرنانديز).

نتيجة أخر لقاء بين الهلال والأخدود

أخر اللقاءات التي جمعت بين فريق الهلال السعودي ونظيره الأخدود كان في يناير الماضي 2025 وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة دوري روشن السعودي، وانتهى اللقاء حينها بنتيجة أربعة أهداف ساحقة دون رد لصالح فريق الهلال.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري

وبعد ثلاث جوالات يدخل فريق الهلال مباراة اليوم ضد الأخدود وهو بالمركز السابع برصيد 5 نقاط من فوز واحد وتعادلين وخسارة، بينما يدخل اليوم فريق الأخدود اللقاء وهو بالمركز الأخير برصيد صفر من النقاط دون أي فوز.

الفريق النقاط الترتيب الهلال 5 7 الأخدود 0 18

ومن ثم يدخل فريق الهلال السعودي اللقاء وهو يشعر أنه في مهمة سهلة أمام فريق الأخدود المثقل بعبء خسائر الثلاث جوالات السابقة، ويسعى الزعيم لاقتناص نقاط المباراة الثلاث للوصول للنقطة الثامنة للاقتراب من الوصول إلى المركز الثالث بالترتيب منتظراً نتيجة مباراة الخليج والتعاون.