موعد مباراة الهلال ضد نسف قرشي في الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة والمعلق

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض واحدة من المباريات القوية خارج الديار، وذلك عندما يلتقي مع فريق نسف قرشي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة آسيا للنخبة 2025، في هذا الإطار، نقدم لكل عشاق الزعيم كل التفاصيل عن المباراة وموعدها والقناة الناقلة.

متى يلتقي الهلال مع فريق ناساف؟

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة؟

تذاع مباراة نسف قرشي ضد الهلال عبر قناة بي إن سبورت 1، صاحبة نقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تذاع أيضاً عبر قناة الكاس الرياضية HD.

وتم إسناد مهمة التعليق على مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى المعلق المميز عبد الله الغامدي عبر قنوات بي إن سبورت، بينما أُسند التعليق على قناة الكاس الرياضية إلى المعلق الكبير خليل البلوشي.

ترتيب الهلال في المجموعة ب

الجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي يقع ضمن أندية المجموعة الثانية في بطولة آسيا للنخبة، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي نسف قرشي في المركز الثاني عشر دون رصيد من النقاط.